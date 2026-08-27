Στην ΑΕΚ για πάντα ο Σάκοτα: Συνεχίζει ως το 2030!

Στην οικογένεια της ΑΕΚ για μια... μπασκετική ζωή θα παραμείνει ο Ντράγκαν Σάκοτα!

Το βράδυ της Πέμπτης (27/08) η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 74χρονο Σέρβο τεχνικό μέχρι το καλοκαίρι του 2030, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν από κοινού την ιστορική τους συνεργασία για πολλά ακόμη χρόνια!

Ένας ζωντανός θρύλος στη σύγχρονη ιστορία της Ένωσης, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του όσο κανένας άλλος τεχνικός με τον «δικέφαλο», θα παραμείνει στο πόστο του προπονητή μέχρι και το τέλος της νέας αγωνιστικής σεζόν και από εκεί και πέρα θα υπηρετήσει τον σύλλογο από όποιο πόστο επιθυμεί ο ίδιος μέχρι το 2030.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η καρμική σχέση του με τη «Βασίλισσα» πανθομολογούμενη.

Η «σχέση» του με τον πάγκο, αδιανόητη συνθήκη ψυχικής και πνευματικής αυτοκυριαρχίας, που «υπέγραψε» στις 22 Απριλίου 1973 στο Βελιγράδι σε ηλικία μόλις 20 ετών, και δεν επιθυμεί να πάρει πίσω την υπογραφή του…Μα, πιο ισχυρή παρακαταθήκη αποτελεί εσαεί, όπως γράψαμε και πέρσι, το «χρυσόβουλο» συνεργασίας του Κόουτς με το ένδοξο Σωματείο μας και το λαό της ΑΕΚ, το οποίο «υπέγραψε» προ πολλού με το «αίμα» της «κιτρινόμαυρης» καρδιάς του! Εν όψει των μεγάλων προκλήσεων της νέας εποχής, και στο πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, αποφάσισε να δηλώσει «ΠΑΡΩΝ», αφήνοντας για ακόμη μία φορά κρεμασμένο στην ιματιοθήκη του Γραφείου του στη SUNEL Arena, το κοστούμι του Αθλητικού Διευθυντή.Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Κόουτς των τίτλων, ο κορυφαίος Κόουτς του BCL της περασμένης περιόδου, ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 2026-2027, ενώ παράλληλα υπέγραψε σήμερα (Πέμπτη, 27/08) την επέκταση του συμβολαίου του (ανεξάρτητα από πόστο) έως το Καλοκαίρι του 2030!Ο Kόουτς θα είναι ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ!Γιατί αυτό υπαγορεύει η Ιστορία…».