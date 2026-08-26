Τα... εκλεκτά εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ για το ντέρμπι της πρεμιέρας

Τις λεπτομέρειες αναφορικά με την προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του ντέρμπι της πρεμιέρας με την ΑΕΚ στην «Αρένα» (29/8, 19:00) ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Μόλις οι πρώτοι 296 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα APOEL FC Loyalty Scheme 2026/27, που έχουν συλλέξει το ελάχιστο 1815 βαθμούς (μέχρι τις 26/08 στις 14:00) έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου, μετά τις αποκοπές για τις ανάγκες της ομάδας, χορηγών, συνεργατών και του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Αγώνας: ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΠΟΕΛ (Α' Φάση-1η Αγ/κή), Σάββατο 29/08/2026 | 19:00, Στάδιο «ΑΕΚ Arena»

Κερκίδα για φιλάθλους ΑΠΟΕΛ: Βόρεια («Λάρνακα»)

Άνοιγμα εισόδων: 17:30

Α' Φάση : Διάθεση μέσω του APOEL FC LOYALTY / MEMBERSHIP Scheme

ΑΠΟ: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, 16:00

ΜΕΧΡΙ: Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, 19:00

**Εάν παραμείνουν διαθέσιμα εισιτήρια από την Α’ Φάση, θα ανακοινωθεί η διαδικασία**

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ

Για την κερκίδα των φιλοξενουμένων, μετά τις αποκοπές για τις ανάγκες της ομάδας, χορηγών, συνεργατών και του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ, δικαίωμα για αγορά εισιτηρίου έχουν οι πρώτοι 296 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα APOEL FC Loyalty Scheme 2026/27, που έχουν συλλέξει το ελάχιστο 1815 βαθμούς μέχρι τις 26/08 στις 14:00. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα SMS.

* Το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο.

Tιμές εισιτηρίων (Βόρεια κερκίδα)

Κερκίδα: Βόρεια

Κανονικό: €20

Μαθητικό: €10

Παιδικό: €5*

* Περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων

Για την Α’ Φάση της προπώλησης οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, 16:00

ΜΕΧΡΙ: Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, 19:00

* Επιπρόσθετη χρέωση για έξοδα επεξεργασίας

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, 16:00

ΜΕΧΡΙ: Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, 19:00

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00 Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

Για αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων, προτρέπουμε τους φιλάθλους μας όπως προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται η προτεραιότητα βάσει των βαθμών για τη διάθεση των εισιτηρίων, δε θα υπάρχει επιβράβευση με βαθμούς για αυτό τον αγώνα, εκτός εάν στη συνέχεια υπάρξει ελεύθερη προπώληση.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων, προτρέπουμε τους φιλάθλους μας όπως προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο.

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει.

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου.

- Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 17:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστέρησης κατά τον έλεγχο στην είσοδο .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).