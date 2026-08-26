Μάντσεστερ Σίτι: Την Πέμπτη στην Αγγλία ο Άλαν – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Άλαν από την Παλμέιρας, με τον 22χρονο δεξιό εξτρέμ να πατάει αύριο (27/8) στην Αγγλία για να γίνει και επίσημα παίκτης των «πολιτών».

Ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος αναμένεται να αποχαιρετήσει σήμερα τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο της Παλμέιρας και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο «Νησί» για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή των 40 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά για τους προσωπικούς του όρους με τη Σίτι.

sdna.gr