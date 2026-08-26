Ντύνει τον Λούζα στα πράσινα ο Παναθηναϊκός - Προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ!

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της ομάδας, Ιμράν Λούζα!

Ο 27χρονος μέσος, διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, αναμένεται εντός της ημέρας να ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να πάρει ένα καθαρό «8άρι», σε πολύ καλή ηλικία, διεθνή με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και φυσικά από ένα πρωτάθλημα που είναι από τα πιο ανταγωνιστικά και σκληρά στην Ευρώπη.

Μόλις ολοκληρώσει τα διαδικαστικά για τη μεταγραφή του, θα δεσμευτεί με το «τριφύλλι» για τα επόμενα 3+1 χρόνια.

Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, για την απόκτηση του αρχηγού των «hornets» απαιτούταν οικονομική υπέρβαση κι έκανε ακόμα μια τέτοια το ελληνικό κλαμπ ώστε να προσθέσει έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ και τις επιλογές του Νίστρουπ.

sport-fm.gr