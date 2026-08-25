Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan 2026/2027.
Παρασκευή 11.09.2026
20:00 ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα (Αλφαμέγα)
Σάββατο 12.09.2026
19:00 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ (Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»)
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ομόνοια Αραδίππου (Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»)
20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Απόλλων (Στάδιο ΓΣΠ)
Κυριακή 13.09.2026
19:00 ΑΕΚ – Πάφος FC (ΑΕΚ Αρένα)
20:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ (Στάδιο ΓΣΠ)
Δευτέρα 14.09.2026
20:00 Krasava ΕΝΥ – Άρης (Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή»)