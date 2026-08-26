Άλλαξε άποψη ο Ουζόχο

Ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι».

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στον Φράνσις Ουζόχο ο οποίος βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο στόχαστρο της ομάδας του Ύψωνα.

Όσα είπε χαρακτηριστικά:

«Φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής άλλαξε άποψη. Συνεχίζουμε κανονικά το πλάνο μας και ψάχνουμε για τη θέση του κίπερ. Υπάρχουν συζητήσεις με Χριστοδούλου, θέλει ο προπονητής να εντάξει νέο πρόσωπα. Για να βγάλεις την χρονιά θέλεις δυο τερματοφύλακες έτοιμος. Είμαστε σε συζητήσεις, αν υπάρχει κάτι επίσημο θα ενημερώσουμε.