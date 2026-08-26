Άλλαξε άποψη ο Ουζόχο
ΓΗΠΕΔΟ
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Νέα δεδομένα αναφορικά με το μέλλον του Νιγηριανού πορτιέρε σύμφωνα με τον Ε.Τ της Krasava ΕΝΥ
Ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι».
Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στον Φράνσις Ουζόχο ο οποίος βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο στόχαστρο της ομάδας του Ύψωνα.
Όσα είπε χαρακτηριστικά:
«Φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής άλλαξε άποψη. Συνεχίζουμε κανονικά το πλάνο μας και ψάχνουμε για τη θέση του κίπερ. Υπάρχουν συζητήσεις με Χριστοδούλου, θέλει ο προπονητής να εντάξει νέο πρόσωπα. Για να βγάλεις την χρονιά θέλεις δυο τερματοφύλακες έτοιμος. Είμαστε σε συζητήσεις, αν υπάρχει κάτι επίσημο θα ενημερώσουμε.