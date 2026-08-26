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«Πέταξε» για Τσεχία με στόχο την πρόκριση χωρίς έξι o Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πέταξε» για Τσεχία με στόχο την πρόκριση χωρίς έξι o Παναθηναϊκός

Στο αεροπλάνο με προορισμό το Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας επιβιβάστηκε η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την όμωνυμη ομάδα

Ο Παναθηναϊκός λίγες ημέρες μετά το δραματικό 2-2 απέναντι στη Χράνετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ ετοιμάζει βαλίτσες για Τσεχία, για τον επαναληπτικό αγώνα των play-offs του Conference League (27/08, στις 20:00), με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα διασφαλίσει την είσοδο στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η αποστολή των πρασίνων, αφού πραγματοποίησε την πρωϊνή του προπόνηση στο Κορωπί, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και ξεκίνησε το ταξίδι για τη Τσεχία όπου το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η Συνέντευξη Τύπου.

Κατά την άφιξη τους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι παίκτες του Παναθηναϊκού υπέγραψαν κάποια αυτόγραφα και έβγαλαν φωτογραφίες με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο και αποχώρησαν με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση.

Να θυμίσουμε πως ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ίνγκασον, Παντελίδη και Τσάπρα, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, καθώς και τους Τσέριν και Τούμπα, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποχώρησουν από την ομάδα.

Αντιθετώς, κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια, ο οποίος φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα είναι στη διάθεση του Δανού τεχνικού.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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