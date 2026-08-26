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Σα Πίντο για Ντιναμό Σίτι: «Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό γκολ, αύριο θα νικήσουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σα Πίντο για Ντιναμό Σίτι: «Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό γκολ, αύριο θα νικήσουμε»

Όλα όσα δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός για τον επαναληπτικό της Πάφου με την Ντιναμό Σίτι στο «Αλφαμέγα»

Ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη της Πάφου για τον επαναληπτικό με την Ντιναμό Σίτι στο «Αλφαμέγα».

Διαβάστε όσα είπε ο Ρικάρντο Σα Πίντο και ο Νικόλας Ιωάννου ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές: 

Σα Πίντο

«Είδαμε ξανά το πρώτο παιχνίδι, το αναλύσαμε, είδαμε τα καλά που κάναμε και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα λάθη. Το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο. Είχαμε καθαρό γκολ. Κάναμε καλό παιχνίδι και έπρεπε να νικήσουμε Τώρα με αυτοπεποίθηση και ποιότητα που έχουμε αύριο θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουν όλοι και όλη η πόλη της Πάφου».

Για τον Γιοράμ Ζαγκέ: «Είναι ένας νεαρός αμυντικός ποδοσφαιριστής. Είναι γρήγορος δυνατός έχει τεχνική. Έχουμε καλές προσδοκίες από εκείνον. Έρχεται από την Παρί. Να μπει και αυτός στο σύνολο και να βοηθήσει την ομάδα».

Νικόλας Ιωάννου

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα. Η ομάδα είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, έχουμε ποιότητα. Ο αυριανός αγώνας δεν θα είναι εύκολος, θα είναι ένας τελικός. Θα χρειαστεί συγκέντρωση από την αρχή μέχρι το τέλος και πιστεύω με το πλάνο του προπονητή μας θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα μας όπως ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Ευελπιστώ πως θα τους δούμε όλους εκεί στο «Αλφαμέγα» και θα πανηγυρίσουμε μαζί».

 

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