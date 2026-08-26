Οι πρώτοι ορισμοί διαιτητών της νέας σεζόν
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan 2026/27 - Α' Φάση, οι οποίοι θα διεξαχθούν την ερχόμενη Παρασκευή.
Παρασκευή, 28.08.2026 / 19:00
KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης Π.
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Παρασκευή, 28.08.2026 / 20:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Σταύρου Ζωή
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος