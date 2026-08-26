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Εξέλιξη με Χουλιάν Άλβαρες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέλιξη με Χουλιάν Άλβαρες!

Σύμφωνα με τη «Marca», ο Χούλιαν Άλβαρες απουσίασε από την προπόνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Συνεχίζεται το σίριαλ μεταξύ Χούλιαν Άλβαρες και Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Αργεντινό επιθετικό αυτή τη φορά να απουσιάζει από την προπόνηση των Μαδριλένων.

Όπως αναφέρει η «Marca», ο 26χρονος δεν ένιωθε και πολύ καλά και δεν έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ακόμα μια εξέλιξη για την υπόθεση του Άλβαρες, ο οποίος επιθυμεί να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» και ιδανικά να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα.

Την ίδια ώρα η Άρσεναλ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ωστόσο έχει σκοπό να προχωρήσει μόνο αν ο ίδιος ο Άλβαρες δώσει το «πράσινο φως» για τη μετακίνησή του στους «κανονιέρηδες».

sdna.gr 

 

 

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