Εξέλιξη με Χουλιάν Άλβαρες!

Συνεχίζεται το σίριαλ μεταξύ Χούλιαν Άλβαρες και Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Αργεντινό επιθετικό αυτή τη φορά να απουσιάζει από την προπόνηση των Μαδριλένων.

Όπως αναφέρει η «Marca», ο 26χρονος δεν ένιωθε και πολύ καλά και δεν έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ακόμα μια εξέλιξη για την υπόθεση του Άλβαρες, ο οποίος επιθυμεί να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» και ιδανικά να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα.

Την ίδια ώρα η Άρσεναλ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ωστόσο έχει σκοπό να προχωρήσει μόνο αν ο ίδιος ο Άλβαρες δώσει το «πράσινο φως» για τη μετακίνησή του στους «κανονιέρηδες».

sdna.gr