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Περέιρα: «Ενδιαφέρον από Serie A, θέλει Ιταλία ο παίκτης»

ΓΗΠΕΔΟ

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Περέιρα: «Ενδιαφέρον από Serie A, θέλει Ιταλία ο παίκτης»

Νέα δεδομένα για τον Αργεντίνο μέσο ο οποίος απασχολεί τον ΑΠΟΕΛ

Διαβάστε όσα σημειώνει το sport-fm.gr για τον πρώην χαφ της ΑΕΚ που βρίσκεται στο στόχαστρο των γαλαζοκιτρίνων: 

Ο Ρομπέρτο Περέιρα έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα εξετάζεται ήδη από ομάδες της Serie A, έχοντας ως προτεραιότητα την επιστροφή του στην Ιταλία.

Νέο ενδιαφέρον για τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διετούς παρουσίας του στην ΑΕΚ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την επιστροφή στην Ιταλία να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές του.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, Μόντσα και Φροζινόνε -που αγωνίζονται στη Serie A- έχουν ήδη κάνει διερευνητικές επαφές για τον Αργεντινό μέσο, ο οποίος κυκλοφορεί πλέον ως ελεύθερος στην αγορά.

Παράλληλα, ο 35χρονος έχει δεχθεί προτάσεις από ομάδες του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ωστόσο η επιθυμία του είναι να επιστρέψει στο πρωτάθλημα που γνωρίζει πολύ καλά.

Ο Περέιρα έχει σημαντική εμπειρία από τη Serie A, έχοντας φορέσει τις φανέλες της Ουντινέζε και της Γιουβέντους, ενώ συνολικά μετρά 295 συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα.

 

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