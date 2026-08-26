Τελειώνει του Ρόσα στον ΑΠΟΕΛ

Ο Βραζιλιάνος χαφ των γαλαζοκιτρίνων θα συνεχίσει εκτός συγκολιστικού απροόπτου την καριέρα του στην Καραμπάχ με την μορφή δανεισμού.

Οι Αζέροι ικανοποιούν τα; «θέλω» του ΑΠΟΕΛ προσφέροντας ένα σημαντικό ποσό για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 200.000 ευρώ.

Εάν η θέλει δε να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή υπάρχει ρήτσα που ανέρχεται στο 1 εκ. ευρώ.

Ο Ρόσα θα ταξιδέψει για το Αζερμπαϊτζάν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.