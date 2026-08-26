Τελειώνει του Ρόσα στον ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Αναμένονται άμεσα εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ με την περίπτωση του Ντιέγκο Ρόσα
Ο Βραζιλιάνος χαφ των γαλαζοκιτρίνων θα συνεχίσει εκτός συγκολιστικού απροόπτου την καριέρα του στην Καραμπάχ με την μορφή δανεισμού.
Οι Αζέροι ικανοποιούν τα; «θέλω» του ΑΠΟΕΛ προσφέροντας ένα σημαντικό ποσό για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 200.000 ευρώ.
Εάν η θέλει δε να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή υπάρχει ρήτσα που ανέρχεται στο 1 εκ. ευρώ.
Ο Ρόσα θα ταξιδέψει για το Αζερμπαϊτζάν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.