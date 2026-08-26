Ο άγνωστος κανόνας της UEFA που απαγορεύει ένα νέο Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Ένα μικρό χαμό προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε ο επίσημος λογαριασμός της Λίβερπουλ στα social media, ο οποίος αποκάλυπτε έναν άγνωστο κανόνα της UEFA, ο οποίος ουσιαστικά απαγορεύει να κληρωθούν οι «κόκκινοι» με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση της Αγγλικής ομάδας, ανέφερε: «Οι κανόνες της UEFA αποτρέπουν την Λίβερπουλ από το να κληρωθεί να παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ στην φετινή League Phase του Champions League».

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ελάχιστοι γνώριζαν το λόγο που συμβαίνει αυτό και ρωτούσαν το «γιατί;».

Η απάντηση κρύβεται σε ένα κανονισμό που ελάχιστοι ήξεραν και ο οποίος απαγορεύει σε δύο ομάδες να παίξουν μαζί για τρεις συνεχόμενες σεζόν στην ίδια έδρα. Κάτι που στο συγκεκριμένο ζευγάρι της Λίβερπουλ με την Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμβεί ήδη δύο φορές, άρα τρίτη, δεν γίνεται να υπάρξει.

UEFA rules are set to prevent Liverpool from being drawn at home to Real Madrid in this season's Champions League league phase ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2026

athletiko.gr