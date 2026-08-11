Από την απορία… στην πράξη

Με αφορμή το τέρμα που πέτυχε ο Μαρκίνιος στο φιλικό του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Κηφισιά, ο Βραζιλιάνος βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας της ομάδας της Λευκωσίας. Ένας παίκτης που θεωρείται από τους ποιοτικότερους που πέρασαν από τον Αρχάγγελο τα τελευταία χρόνια, όμως σε αντίθεση με την αρχική παρουσία του με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, οι επόμενες σεζόν δεν επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες.

Αυτός ήταν και ο λόγος που κατά καιρούς υπήρχαν σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από τους γαλαζοκίτρινους. Όπως τόνισε εξ αρχής ο προπονητής της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, ο Μαρκίνιος παραμένει μέλος του ρόστερ και επάνω του θα στηριχθεί η προσπάθεια της φετινής περιόδου. «Είναι παίκτης του ΑΠΟΕΛ και θα προσπαθήσουμε να τον επαναφέρουμε στα επίπεδα που ήταν», ήταν η απάντηση που είχε δώσει ο Ελλαδίτης τεχνικός, αφού πρώτα εξέφρασε την απορία του γιατί τίθεται ερώτημα για τον Μαρκίνιος.

Αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη μέσω των φιλικών που δίνουν οι γαλαζοκίτρινοι και πλέον το ζητούμενο είναι ο «καλός Μαρκίνιος» να κάνει την εμφάνισή του και όταν έρθει η ώρα των επίσημων υποχρεώσεων. Μέχρις στιγμής ο 29χρονος με τον ΑΠΟΕΛ μετράει 136 συμμετοχές, ένας αριθμός που είναι μεγαλύτερος από τις συνολικές παρουσίες με τις υπόλοιπες έξι ομάδες που αγωνίστηκε στην καριέρα του (135).

Με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε 27 γκολ και 16 ασίστ. Πιο παραγωγική χρονιά σαφώς είναι αυτή της κατάκτησης του πρωταθλήματος, την περίοδο 2023-24, όταν είχε οκτώ τέρματα και εφτά ασίστ.