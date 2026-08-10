Ιστορική πρόκριση για τη γυναικεία ομάδα μπιτς χάντμπολ του ΑΠΟΕΛ στα EBT Finals

Μετά τη νίκη στο Limassol Beach Handball Tournament 2026, τον περασμένο Ιούλιο, η ομάδα γυναικών beach handball του ΑΠΟΕΛ κατέγραψε άλλη μία επιτυχία, αυτή τη φορά στο εξωτερικό, καταλαμβάνοντας μετά από εξαιρετική παρουσία την 4η θέση στο XII Bielsko Charity Beach Handball Tour, το οποίο διεξάχθηκε στην Πολωνία.

Με την επιτυχία αυτή και τους βαθμούς που μάζεψε, η ομάδα της Λευκωσίας εξασφάλισε την πρόκρισή της στα EBT Finals του ερχόμενου καλοκαιριού!

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε αρχή στη διοργάνωση με τρεις νίκες χωρίς να χάσει σετ, κερδίζοντας τις HC CSKA (18-2, 33-10), Ms2 (22-16, 18-12) και Bielsko – Biała (21-14, 29-18). Από εκεί και πέρα, επικράτησε της Byczki Kowalewo Pomorskie με 2-1 (22-23, 21-14, 5-2), για να χάσει στον μικρό τελικό από την ουγγρική OVB Beach Girls με 2-0 (34-24, 25-23).

Σημειώνεται ότι σημαντική διάκριση αποτελεί το γεγονός ότι πρώτη σκόρερ του τουρνουά αναδείχθηκε η Μάγδα Παπά που σκόραρε συνολικά 97 φορές.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ενώ στην αποστολή συμμετείχαν οι αθλήτριες: Μαλβίνα Ηλία, Θεοδούλα Χριστοφή, Nicole Zdzieblo, Μάγδα Παπά, Γεωργία Κκαιλά, Χρυστάλλα Ιακώβου, Άννα Καρακίτη, Ελένη Ζήνωνος, Αγνή Παπαδοπούλου και Issa Intizar. Αρχηγός αποστολής του ΑΠΟΕΛ ήταν ο Γιώργος Κρασιάς.