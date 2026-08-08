ΒΙΝΤΕΟ: Τα «κτυπήματα» του ΑΠΟΕΛ και οι «απαντήσεις» της Κηφισιάς

Είχε γκολ, είχε φάσεις και γενικά δεν... ξενέρωσε όσους παρακολούθησαν το ΑΠΟΕΛ - Κηφισιά. Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στο 2-2, έχοντας αρκετά καλά διαστήματα, στα... αποκαλυπτήρια του αφού ήταν το πρώτο φετινό με την παρουσία κόσμου.

Το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου, σκόραρε δύο γκολ και είχε ευκαιρίες να πετύχει και άλλα, με τις «απαντήσεις» της Κηφισιάς να έρχονται προς το τέλος.