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Σε κλίμα ευφορίας η πρώτη... παράσταση

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Σε κλίμα ευφορίας η πρώτη... παράσταση

Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται απόψε (20:00) την Κηφισιά στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας που θα γίνει στο ΓΣΠ μπροστά στον κόσμο του.

Η νέα προσπάθεια, που ξεκίνησε η διοίκηση Χάρη Φωτίου με τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τεχνική ηγεσία και τον Ζήση Βρύζα υπεύθυνο για θέματα προγραμματισμού, αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τον κόσμο της ομάδας. Αυτό φάνηκε εμπράκτως στην ανοικτή προπόνηση της περασμένης Τετάρτης όπου οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο του ΘΟΪ στη Λακατάμια.

Οι μεταγραφικές κινήσεις ουσίας που έγιναν έκαναν αυτόν τον ενθουσιασμό του κόσμου ακόμα μεγαλύτερο καθώς ήρθαν στην Κύπρο παίκτες που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια τη διαφορά στα γήπεδα της Σούπερ Λιγκ. Ας μην ξεχνάμε επίσης και το επίτευγμα της διοίκησης Φωτίου με την παραμονή παικτών όπως ο Λαΐφης και ο Μαντσίνι. Όλα αυτά, μαζί με τις εκδηλώσεις για τα 100χρονα του συλλόγου, φέρνουν ένα κλίμα ευφορίας.

Οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων λοιπόν θα έχουν απόψε την ευκαιρία να δουν από κοντά τους νέους παίκτες εν δράσει, καθώς και διάφορα πράγματα τα οποία θα δοκιμάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πράγματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα δουλεύονται στο προπονητικό κέντρο της ομάδας αλλά και στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο αντίπαλος μπορεί να μην είναι εμπορικός, παρ' όλα αυτά αποτελεί μία ομάδα που προσπαθεί να εδραιωθεί στα σαλόνια της Σούπερ Λιγκ. Πέρυσι μάλιστα, στην πρώτη της παρουσία, είχε μία αξιοπρόσεκτη πορεία κάνοντας ορισμένα σπουδαία παιχνίδια κόντρα στους «μεγάλους» και πετυχαίνοντας ουσιαστικά τον στόχο της παραμονής. 

Έκλεισε άλλη μία εκκρεμότητα 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε άλλη μία μεταγραφή με τον 27χρονο Αργεντίνο μέσο Φακούντο Πέρες να βρίσκεται ήδη στην Κύπρο. Ήταν ανάμεσα στους «εκλεκτούς» των Βρύζα και Παπαδόπουλου για τη θέση του αμυντικού χαφ, με τη μεταγραφή να ολοκληρώνεται. Ουσιαστικά με τον Πέρες κλείνει άλλη μία τρύπα που υπήρχε στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ και πλέον οι ιθύνοντες της ομάδας στρέφουν την προσοχή τους στην απόκτηση ενός επιθετικού και ενός κεντρικού αμυντικού. Το πλάνο ενίσχυσης πάντως κυλάει βάσει προγράμματος για τους γαλαζοκίτρινους οι οποίοι έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις μεταγραφές που έπρεπε να γίνουν πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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ΑΠΟΕΛ

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