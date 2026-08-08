ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ για Ελ Κέμπε: «Απουσίασε από 61 προπονήσεις και το 50% των αγώνων»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΛ για Ελ Κέμπε: «Απουσίασε από 61 προπονήσεις και το 50% των αγώνων»

Ανακοίνωση από το τμήμα φούτσαλ της ΑΕΛ με αφορμή την μετακίνηση του Τάχα Ελ Κέμπε στον ΑΠΟΕΛ

Η ομάδα της Λεμεσού τονίζει πως πρόκειται για την μεγαλύτερη οικονομικά μεταγραφή που έγινε ποτέ στο κυπριακό φούτσαλ ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον μη επαγγελματισμό που έδειξε μέσα στην χρονιά ο φουτσαλιστής.

Αναλυτικά: 

Ανακοίνωση ΑΕΛ Futsal για τη μεταγραφή του Τάχα Ελ Κέμπε

Η ΑΕΛ FUTSAL ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή Τάχα Ελ Κέμπε στον ΑΠΟΕΛ.

Ο ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στην ομάδα μας την περσινή αγωνιστική περίοδο ως ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ωστόσο, η παρουσία του δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα επαγγελματισμού και συνέπειας που απαιτεί η ΑΕΛ, καθώς απουσίασε από 61 προπονήσεις και σχεδόν το 50% των επίσημων αγώνων της ομάδας.

Μετά από αξιολόγηση της συνολικής του παρουσίας, η Διοίκηση της ΑΕΛ FUTSAL αποφάσισε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν αποτελεί μέρος του αγωνιστικού πλάνου της ομάδας και προχώρησε στην παραχώρησή του.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομικά μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο κυπριακό φούτσαλ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΑΕΛ λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του Σωματείου.

Στην ΑΕΛ δεν αρκεί μόνο το αγωνιστικό ταλέντο. Όσοι φορούν τη βαριά φανέλα με τον τιμημένο κύκλο και τα τρία ιστορικά γράμματα, οφείλουν να τη σέβονται καθημερινά με την παρουσία, τη συνέπεια, την πειθαρχία και τη συμπεριφορά τους.

Κανένας δεν είναι πάνω από την ΑΕΛ. Κανένας δεν είναι πάνω από τις αρχές, τις αξίες και την ιστορία αυτού του τεράστιου Σωματείου. Η φανέλα της ΑΕΛ δεν χαρίζεται… κερδίζεται και τιμάται κάθε μέρα.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή καλή συνέχεια στην καριέρα του και παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στη δημιουργία μιας ομάδας που θα εκπροσωπεί επάξια τις αξίες και την ιστορία της ΑΕΛ.

Επιτροπή Τμήματος Φούτσαλ,

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Κατηγορίες

ΑΕΛΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρεμιέρα με ισοπαλία για την Σεντ Τρούιντεν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Καρέτσας κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι τρεις «λεπτομέρειες» που κόστισαν στην Πάφος FC και η... ευχή για τη ρεβάνς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σόου Γκατσίνοβιτς στην πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Πίστη στο πλάνο μας - Εγώ τους πιστεύω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα «κτυπήματα» του ΑΠΟΕΛ και οι «απαντήσεις» της Κηφισιάς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άρεσε στα «αποκαλυπτήρια» ο ΑΠΟΕΛ παρά τον... συμβιβασμό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρώτο συναπάντημα ως... συγκάτοικοι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συγκίνησε η Μπαρτσελόνα στο αντίο της για τον Χόρχε Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε... απόδραση η «συγκάτοικος» από την «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Φόρος τιμής για Μιχάλη Κατσούρη και Κώστα Λιάκκα

Super League

|

Category image

«Χαστούκι» για τη Ναϊμέγκεν πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι πιθανές αλλαγές και τα... ερωτηματικά στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Super League

|

Category image

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στα... αποκαλυπτήρια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ξινό» το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζολάκη με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη