ΑΕΛ για Ελ Κέμπε: «Απουσίασε από 61 προπονήσεις και το 50% των αγώνων»

Η ομάδα της Λεμεσού τονίζει πως πρόκειται για την μεγαλύτερη οικονομικά μεταγραφή που έγινε ποτέ στο κυπριακό φούτσαλ ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον μη επαγγελματισμό που έδειξε μέσα στην χρονιά ο φουτσαλιστής.

Αναλυτικά:

Ανακοίνωση ΑΕΛ Futsal για τη μεταγραφή του Τάχα Ελ Κέμπε

Η ΑΕΛ FUTSAL ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή Τάχα Ελ Κέμπε στον ΑΠΟΕΛ.

Ο ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στην ομάδα μας την περσινή αγωνιστική περίοδο ως ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ωστόσο, η παρουσία του δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα επαγγελματισμού και συνέπειας που απαιτεί η ΑΕΛ, καθώς απουσίασε από 61 προπονήσεις και σχεδόν το 50% των επίσημων αγώνων της ομάδας.

Μετά από αξιολόγηση της συνολικής του παρουσίας, η Διοίκηση της ΑΕΛ FUTSAL αποφάσισε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν αποτελεί μέρος του αγωνιστικού πλάνου της ομάδας και προχώρησε στην παραχώρησή του.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομικά μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο κυπριακό φούτσαλ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΑΕΛ λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του Σωματείου.

Στην ΑΕΛ δεν αρκεί μόνο το αγωνιστικό ταλέντο. Όσοι φορούν τη βαριά φανέλα με τον τιμημένο κύκλο και τα τρία ιστορικά γράμματα, οφείλουν να τη σέβονται καθημερινά με την παρουσία, τη συνέπεια, την πειθαρχία και τη συμπεριφορά τους.

Κανένας δεν είναι πάνω από την ΑΕΛ. Κανένας δεν είναι πάνω από τις αρχές, τις αξίες και την ιστορία αυτού του τεράστιου Σωματείου. Η φανέλα της ΑΕΛ δεν χαρίζεται… κερδίζεται και τιμάται κάθε μέρα.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή καλή συνέχεια στην καριέρα του και παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στη δημιουργία μιας ομάδας που θα εκπροσωπεί επάξια τις αξίες και την ιστορία της ΑΕΛ.

Επιτροπή Τμήματος Φούτσαλ,

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ