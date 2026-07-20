Το ιδανικό με τον επιτελικό στον ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει όλο και περισσότερο στα… βαθιά της προετοιμασίας του, έχοντας βάλει στο «παζλ» του πέντε κομμάτια. Πριν τον ακραίο αμυντικό Γιοάν Σάστρε είχαν προηγηθεί οι Δημήτρης Λημνιός, Νικόλας Αγγελόπουλος, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο και Άνχελ Γκαρσία.

Οι ιθύνοντες των γαλαζοκιτρίνων εστιάζουν πλέον στην απόκτηση επιτελικού μέσου και γνωρίζουν καλά πως το ιδανικό σενάριο θα ήταν πριν τη μετάβαση της ομάδας για την Ολλανδία στις 25 Ιουλίου, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ο «εκλεκτός» να είναι στο ρόστερ. O αθλητικός διευθυντής Ζήσης Βρύζας και ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος έχουν συγκεκριμένους στόχους και για αυτούς «παλεύουν».

Πάντως χθες, ρουμάνικο δημοσίευμα «έστελνε» στους γαλαζοκίτρινους τον Ρουμάνο μέσο Ράρες Ίλιε. Μάλιστα γινόταν και αναφορά σε ποσά και συγκεκριμένα πως η αμοιβή του παίκτη στην ομάδα της Λευκωσίας θα είναι στις 300.000 τον χρόνο. Από το καλοκαίρι του 2022 ανήκει στη Νις, ωστόσο η γαλλική ομάδα τον έδινε δανεικό. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Έμπολι (Β΄ Κατηγορία Ιταλίας), καταγράφοντας 26 συμμετοχές. Έπαιξε επίσης σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λωζάνη και Καταντζάρο.