«Όταν ένας επενδυτής έρχεται για να αναλάβει μια ομάδα με ορίζοντα 40ετίας…»

Στις χρονοβόρες διαδικασίες που αφορούν στο επενδυτικό σχήμα το οποίο θα αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νεκτάριος Πετεβίνος. Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων παραχώρησε δηλώσεις (SuperSport 104) και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις.

Αναλυτικά: «Ανέφερες (σ.σ προς τον δημοσιογράφο) πριν τη λέξη “καθυστέρηση”. Όχι μόνο δεν υπήρχε καθυστέρηση… Ναι, με αργούς ρυθμούς. Το ίδιο είναι. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Δεν το λέω ως παρατήρηση. Το αναφέρω γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε όσα συζητούσαμε εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί οι αναφορές, όπως διαπιστώνετε κι εσείς, από πλευράς του επενδυτικού σχήματος, είναι ακριβώς οι θέσεις που εξέφραζε και ο ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή, ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας διαδικασίας η οποία είναι περίπλοκη, είναι χρονοβόρα και υπάρχουν διάφορες παράμετροι στις συζητήσεις αυτές, οι οποίες, είτε το θέλουμε είτε όχι, χρειάζονται τον χρόνο τους για να διεκπεραιωθούν. Ταυτόχρονα, αυτό που σας είχα μεταφέρει και εξακολουθώ να σας μεταφέρω, είναι ότι επιβεβαιώνεται η πρόθεση για να υπάρξει θετική κατάληξη από όλες τις πλευρές, καθώς και η κοινή εκτίμηση ότι υπάρχει ο ίδιος στόχος και η ίδια πρόθεση. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό.

Είπαμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία και, όταν ξεκινά μια τέτοια διαδικασία, δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων πόσο χρόνο θα απαιτήσει η κάθε παράμετρος. Όπως αναφέρθηκε και χθες από το επενδυτικό σχήμα, αν δείτε προσεκτικά τις τοποθετήσεις τους, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται αναφορά σε οικονομικά και νομικά ζητήματα. Επίσης, τονίστηκε ότι είναι μια εταιρεία που εξετάζει τα πάντα με μεγάλη λεπτομέρεια. Και ο στόχος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που είχαμε πει από την αρχή, είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΑΠΟΕΛ. Θα σας θυμίσω μια συζήτηση που είχαμε πριν από αρκετό καιρό. Σας είχα πει ότι εμείς, στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές θεωρούμε πως η ζωή διαρκεί μία εβδομάδα. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά, μας απασχολεί τι έκανες στο προηγούμενο παιχνίδι και τι θα κάνεις στο επόμενο. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι ένας επενδυτής που έρχεται σε μια ομάδα, ή ακόμη και μια διοίκηση όταν σχεδιάζει την αγωνιστική της πορεία, δεν σχεδιάζει για μία εβδομάδα. Σχεδιάζει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτός είναι ο στόχος. Όταν ένας επενδυτής έρχεται για να αναλάβει μια ομάδα με ορίζοντα 40ετίας, τότε η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική.

Η πολυπλοκότητα έχει να κάνει, με αυτό που επισήμανα, όπως είπα, πάρα πολλές φορές: ότι ο ΑΠΟΕΛ, το επενδυτικό σχήμα και το σωματείο αυτή τη στιγμή προσανατολίζονται προς μια λύση που αφορά το σύνολο του οργανισμού και, κυρίως, το ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας. Αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της διαδικασίας, όπως σας έχω εξηγήσει, σε σύγκριση με άλλες επενδυτικές εισόδους που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες στην Κύπρο.

Υπάρχει, δηλαδή, ο τρόπος ώστε οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει να μπορεί να το πράξει ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μέσα σε ένα συγκεκριμένο και ξεκάθαρο πλαίσιο»