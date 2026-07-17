Προπονήθηκε με επίδεσμο ο Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ κι ο Πέδρο Πόρο προπονήθηκαν ξεχωριστά την Πέμπτη από την υπόλοιπη ομάδα της Ισπανίας, ενόψει του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Αργεντινή την ερχόμενη Κυριακή, αλλά η κατάστασή τους δεν προκαλεί ανησυχία στους ιθύνοντες των πρωταθλητών Ευρώπης.

Αμφότεροι έκαναν ελαφρύ τρέξιμο κι ειδικές ασκήσεις στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το υπόλοιπο ρόστερ ολοκλήρωσε την ομαδική προπόνηση υπό τις οδηγίες του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε με επίδεσμο στον αριστερό μηρό του λόγω των χτυπημάτων που δέχτηκε στον ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία την περασμένη Τρίτη, ενώ ο δεξιός μπακ της Τότεναμ υποφέρει από μυϊκή κόπωση που τον ανάγκασε να αντικατασταθεί στο τέλος του αγώνα με τους «τρικολόρ».

Η απόφαση να παραμείνουν εν μέρει εκτός του κανονικού προγράμματος των «φούριας ρόχας» εντάσσεται στο σχέδιο αποφόρτισης, ώστε να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ. Η RFFA εκτιμά ότι κι οι δύο παίκτες θα είναι κανονικά διαθέσιμοι για τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.