Προβάρει τα γαλαζοκίτρινα ο Στέφανο Ντένσβιλ

Βρήκε τον ένα από τους τρεις αμυντικούς που ψάχνει η ΑΕΛ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν, η ομάδα της Λεμεσού φέρνει στο νησί τον Στέφανο Ντένσβιλ. Πρόκειται για 33χρονο από την Ολλανδία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καϊσερίσπορ .

Ο Ντενσβίλ διαθέτει εμπειρίες από προηγμένα πρωταθλήματα, καθώς αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Άγιαξ, Κλαμπ Μπριζ, Μπολόνια και Τραμπζονσπόρ.

Όπως προκύπτει, ο 33χρονος αναμένεται στη Λεμεσό για τις απαραίτητες εξετάσεις και τις υπογραφές. Υπενθυμίζουμε πως εκκρεμούν άλλες δύο μεταγραφές για το κέντρο της άμυνας.