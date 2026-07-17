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Προβάρει τα γαλαζοκίτρινα ο Στέφανο Ντένσβιλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Προβάρει τα γαλαζοκίτρινα ο Στέφανο Ντένσβιλ

Εκκρεμούν άλλες δύο μεταγραφές για το κέντρο της άμυνας

Βρήκε τον ένα από τους τρεις αμυντικούς που ψάχνει η ΑΕΛ. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν, η ομάδα της Λεμεσού φέρνει στο νησί τον Στέφανο Ντένσβιλ. Πρόκειται για 33χρονο από την Ολλανδία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καϊσερίσπορ . 

Ο Ντενσβίλ διαθέτει εμπειρίες από προηγμένα πρωταθλήματα, καθώς αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Άγιαξ, Κλαμπ Μπριζ, Μπολόνια και Τραμπζονσπόρ. 

Όπως προκύπτει, ο 33χρονος αναμένεται στη Λεμεσό για τις απαραίτητες εξετάσεις και τις υπογραφές. Υπενθυμίζουμε πως εκκρεμούν άλλες δύο μεταγραφές για το κέντρο της άμυνας. 

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