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Οριστικό: Στη Μοντερέι ο Πινέδα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικό: Στη Μοντερέι ο Πινέδα!

Πληρώνει τα 8 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ

Στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με την Μοντερέι, για 8 εκατ. ευρώ.

Δεδομένης της επιθυμίας του 30χρονου μέσου να επιστρέψει στην πατρίδα του, το Μεξικό, για οικογενειακούς λόγους, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να διευκολύνει την Μοντερέι αποδεχόμενη τελικά την καταβολή του ποσού όχι ολόκληρου, όπως προέβλεπε η ρήτρα του, αλλά με προκαταβολή 50% (4 εκατ. ευρώ) και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού μέσα σε έναν χρόνο.

Ίσως και μέσα στη μέρα να τελειώσει οριστικά το θέμα. Οι Μεξικανοί αναφέρουν πως ο Πινέδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην πόλη Κερετάρο, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο (με αποδοχές περίπου 3 εκατ. ευρώ ετησίως) και μέχρι τη Δευτέρα θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Σημειώνεται πως την προσεχή Κυριακή (19/7) αρχίζει το πρωτάθλημα Απερτούρα στο Μεξικό και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα θέλει, προφανώς, να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τη μεταγραφή του Πινέδα.

Ο Μεξικανός άσος όλα δείχνουν πως αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από τέσσερα χρόνια, στα οποία πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα (όπου σε αμφότερα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Stoiximan Super League) και ένα Κύπελλο, με 174 συμμετοχές, 20 γκολ και 17 ασίστ. Η ΑΕΚ πλέον θα αναζητήσει στην αγορά τον αντικαταστάτη του Πινέδα.

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Ελλαδα

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