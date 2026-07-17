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Stoiximan: Οι αποδόσεις για την κατάκτηση της Stoiximan Super League

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Οι αποδόσεις για την κατάκτηση της Stoiximan Super League

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Η νέα σεζόν της Stoiximan Super League πλησιάζει και η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις στην αγορά του νικητή της διοργάνωσης, δίνοντας από νωρίς τη δυνατότητα στους φίλους του ποδοσφαίρου να ποντάρουν στην ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς προσφέρεται ως το πρώτο φαβορί με απόδοση 2.50, ενώ πολύ κοντά ακολουθεί η περυσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα 2.65. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στα 5.00, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί στα 5.50, συνθέτοντας το γκρουπ των τεσσάρων βασικών διεκδικητών του τίτλου.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Από εκεί και πέρα, ο Άρης προσφέρεται στα 100.00, ενώ οι Λεβαδειακός και ΟΦΗ βρίσκονται στα 500.00. Στο 1.000.00 συναντάμε τους Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης και Ηρακλή, ενώ Βόλος και Παναιτωλικός προσφέρονται στα 1.500.00. Τέλος, οι Κηφισιά και Καλαμάτα ολοκληρώνουν την αγορά με απόδοση 2.000.00 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

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