Η εικόνα της πρόβας τζενεράλε και η αγωνία για Οντουμπάντζο

Η Ομόνοια ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών με νίκη επί του Παναιτωλικού (2-1) και ετοιμάζεται για την πρώτη της... παράσταση στον 2ο προκριματικό του Champions League. Οι πράσινοι είχαν κατοχή, ρυθμό, συνδυασμούς και... όρεξη και κυρίαρχο ποδόσφαιρο, ωστόσο σε μια στιγμή αδράνειας και στην μοναδική... επίσκεψη των φιλοξενουμένων, δέχθηκαν το γκολ. Είναι ίσως το μοναδικό καμπανάκι που ήχησε στην τεχνική ηγεσία, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Απ' εκεί και πέρα, ο Χένινγκ Μπεργκ είδε με ικανοποίηση τους ποδοσφαιριστές του να ανταποκρίνονται και να ανατρέπουν το σκορ, ενώ στα θετικά συμπεριλαμβάνεται και η διατήρηση του σκορ, όταν η ενδεκάδα συμπληρώθηκε κυρίως από τους νεαρούς. Η Ομόνοια στηρίζει πολλά σε αυτούς τόσο για το άμεσο όσο και για το έμμεσο μέλλον.

Όσον αφορά στον Οντουμπάντζο, αισθάνθηκα σφίξιμο και κρίθηκε απαραίτητο όπως γίνει αναγκαστική αλλαγή. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση του κι έπειτα θα καθοριστεί το χρονικό διάστημα απουσίας του, αν αυτό είναι αναγκαίο. Πάντως, πρόκειται για... πονοκέφαλο για τον Νορβηγό τεχνικό, καθώς ο Νεγκό που μπορεί να καλύψει τη θέση του, δεν είναι στο 100%. Οι επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό.