Ο Βίντσιτς θα «σφυρίξει» το Ισπανία-Αργεντινή

Η FIFA όρισε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης ως διαιτητή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή την ερχόμενη Κυριακή και μιλάμε για τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς. Ο elite UEFA Champions League ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ.

Όσον αφορά τον «μικρό τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία το βράδυ του Σαββάτου, την αναμέτρηση ορίστηκε να διευθύνει ο Βενεζουελάνος Χεσούς Βελενθουέλα.