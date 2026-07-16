Σπουδαία εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ με Σαρφό: Ξεμπλόκαραν οι μεταγραφές!

Ευχάριστα νέα προέκυψαν στον ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τον Κίνγκσλεϊ Σαρφό καθώς έχει αρθεί το εμπάργκο μεταγραφών. Αναλυτικά η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ανακοινώνει ότι έχει αρθεί το απαγορευτικό μεταγραφών που αφορούσε την υπόθεση του Kingsley Sarfo. Πρόκειται για την τελευταία εκκρεμούσα περίπτωση απαγορευτικού μεταγραφών που υφίστατο εις βάρος της ομάδας μας.

Ως εκ τούτου, ο ΑΠΟΕΛ έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει κανονικά στην εγγραφή των νέων ποδοσφαιριστών του. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι η άρση του συγκεκριμένου απαγορευτικού δεν σημαίνει πως έχει εκλείψει ο κίνδυνος να προκύψουν άλλες υποθέσεις που ενδέχεται να επιφέρουν αντίστοιχες συνέπειες.

Η προσπάθειά μας παραμένει διαρκής και επικεντρώνεται στην έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε ζητήματος που αφορά τις υποχρεώσεις της ομάδας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της».