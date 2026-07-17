Ο πατέρας του Γιαμάλ δεν μπορεί να ταξιδέψει για να δει τον γιο του στο Μουντιάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζεται για το σπουδαιότερο παιχνίδι της καριέρας του, καθώς η Ισπανία την Κυριακή αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ. Σε όλη αυτή τη διαδρομή των περίπου 40 ημερών, στο πλευρό του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να βρίσκεται ο πατέρας του. Ένα πρόβλημα υγείας είναι αυτό που δεν του έχει επιτρέψει να ταξιδέψει στην Αμερική.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα, καθώς είμαι επιληπτικό άτομο και πρέπει να παίρνω αρκετά χάπια την ημέρα», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Πρέπει να σκέφτομαι καλά πριν πάρω μια τέτοια απόφαση. Πρέπει να σκεφτώ εμένα, τον γιο μου και όλους όσοι θα είναι γύρω μου. Θα μπορούσα να πάθω μια επιληπτική κρίση και να δημιουργήσω ένα πρόβλημα που μπορεί να αποφευχθεί. Είναι καλύτερα να μείνω στο σπίτι και να παρακολουθήσω τον τελικό από εκεί», τόνισε ο Μουνίρ Νασραουΐ.

Πάντως στο πλευρό του Γιαμάλ, που τη Δευτέρα έκλεισε τα 19 του, είναι η μητέρα του και ο μικρός αδερφός του.