«Ασπίδα» Κλοπ σε Τούχελ: «Εύκολο να κάνεις κριτική κατόπιν εορτής»

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν συμφωνεί με τη σκληρή κριτική που δέχεται ο Τόμας Τούχελ για την κατάρρευση της Αγγλίας μετά το προβάδισμα που πήρε στον ημιτελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή και τον αποκλεισμό της. Ο Γερμανός πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ και πιθανώς νέος προπονητής της εθνικής Γερμανίας υπερασπίστηκε δημόσια τον συμπατριώτη του.

«Ο κόσμος μιλά πάντα κατόπιν εορτής, μετά τον αγώνα, σαν να είναι εύκολο να είσαι προπονητής. Σαν να επιλέγεις να παίξεις επίθεση ή άμυνα και αυτό είναι όλο. Δεν λειτουργεί έτσι! Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο περίπλοκο. Βλέπω την κριτική στον Τούχελ πως προσπάθησε να αμυνθεί στο 1-0, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι: αν δεν το έκανε αυτό, αν συνέχιζε να πιέζει και δέχονταν γκολ, οι ίδιοι άνθρωποι θα έλεγαν: "Γιατί δεν έλεγξε το παιχνίδι; Γιατί δεν υπερασπίστηκε το προβάδισμα;" Στο ποδόσφαιρο νοκ άουτ, όποια απόφαση κι αν πάρεις, κάποιος θα σε επικρίνει. Δεν λέω ότι κάθε απόφαση είναι τέλεια, αλλά πρέπει να καταλάβεις τη λογική πίσω από αυτήν. Η διαχείριση ενός παιχνιδιού σε αυτό το στάδιο δεν είναι ποτέ απλή», τόνισε ο Κλοπ.