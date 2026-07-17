Αυτό είναι το πρόγραμμα των τεσσάρων εκπροσώπων μας στην Ευρώπη

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των τεσσάρων ομάδων που θα αγωνιστούν την ερχόμενη εβδομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Η Ομόνοια κάνει την... αρχή καθώς αγωνίζεται πρώτη στον 2ο προκριματικό του Champions League, κόντρα στην Καϊράτ, στις 22 Ιουλίου. Μια μέρα αργότερα, η Πάφος θα αναμετρηθεί με την Χάιντουκ Σπλιτ για τον 2ο προκριματικό του Europa League, ενώ στον 2ο του Conference League, συμμετέχουν Πάφος και ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας

Τετάρτη, 22 Ιουλίου

20:00 Ομόνοια - Καϊράτ

Πέμπτη, 23 Ιουλίου

19:00 Ντίλα Γκόρι - Απόλλων

19:30 ΑΕΚ - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

22:00 Χάιντουκ Σπλιτ - Πάφος