Ποιοτικά άκρα με... κερασάκι τον Σάστρε

Tόσο ο αθλητικός διευθυντής Ζήσης, Βρύζας, όσο και ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ικανότητες του 29χρονου Γιοάν Σάστρε.

Και με την απόκτηση του Ισπανού δεξιού ακραίου αμυντικού, ο ΑΠΟΕΛ βάζει στο οπλοστάσιό του αρκετή ποιότητα, κλείνοντας και τις εκκρεμότητες στα δύο άκρα της οπισθοφυλακής, και στα οποία υπάρχουν παίκτες που είναι ικανοί να κάνουν τη διαφορά.

Από τη δεξιά πλευρά θα βρίσκονται οι Σάστρε, Πουρσαϊτίδης και Λημνιός αν χρειαστεί, ενώ στην αριστερή, πέραν του Σταφυλίδη που λογίζεται ως ο βασικός, αποκτήθηκε ο Άνχελ Γκαρσία ενώ είναι και ο Βίτορ Μιρ. Να σημειωθεί πως ο Σάστρε κάλυψε σε κάποια ματς (23) και το αριστερό άκρο.

Για μία τετραετία (Ιούλιο 2022 - Ιούλιο 2026) ήταν στον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 119 συμμετοχές (εφτά γκολ και δέκα ασίστ) ενώ στη Μαγιόρκα έπαιξε άλλα 129 ματς (τέσσερα γκολ και έξι ασίστ). Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ισπανικής ομάδας.

Πλέον, οι υπεύθυνοι για το «χτίσιμο» επικεντρώνονται στην απόκτηση επιτελικού μέσου ενώ θα γίνει και προσθήκη στην κορυφή της επίθεσης. Σε γενικές γραμμές, όμως, βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο η στελέχωση του ρόστερ. Πριν τον Σάστρε και τον Γκαρσία, είχαν αποκτηθεί οι Δημήτρης Λημνιός, Νικόλας Αγγελόπουλος και Πεντρόσο.