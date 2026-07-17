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Στην Κροατία συνεχίζει την προετοιμασία της η Νατάσα Λάππα

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην Κροατία συνεχίζει την προετοιμασία της η Νατάσα Λάππα

Από τις 3 έως τις 16 Αυγούστου, η Λάππα, Νο37 στον κόσμο, θα ταξιδέψει στο Weymouth της Αγγλίας για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας

Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για τους Μεσογειακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IQFOIL τον Σεπτέμβριο, η Νατάσα Λάππα αναχώρησε για την Κροατία όπου θα προετοιμαστεί το επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας μέρος και σε προπονητικού χαρακτήρα αγώνες.

Τον περασμένο μήνα, η 24χρονη Olympian windsurfer ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό προπονητικό καμπ στη Λεμεσό, όπου συμμετείχε και η συναθλήτριά της, Kristyna Pinosova, υπό την καθοδήγηση του νέου της Ισπανού προπονητή, Jose Moreno Hidalgo. Παράλληλα, η Κύπρια αθλήτρια ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της. Πλέον, μπορεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αθλητική της πορεία και στην προετοιμασία για τις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν.

Έως τις 27 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Κροατία.

Στη συνέχεια, από τις 3 έως τις 16 Αυγούστου, η Λάππα, Νο37 στον κόσμο, θα ταξιδέψει στο Weymouth της Αγγλίας για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Η επιλογή του συγκεκριμένου προορισμού δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί θα φιλοξενηθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δίνοντάς της την ευκαιρία να προπονηθεί στις ίδιες συνθήκες στις οποίες θα αγωνιστεί τον επόμενο μήνα. Τέλη Αυγούστου η Νατάσα θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τους Μεσογειακούς αγώνες όπου θα διεξαχθούν στο Taranto της Ιταλίας. 

«Ο επόμενος μεγάλος στόχος μου είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες στα τέλη Αυγούστου και αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αγγλία», δηλώνει η Κύπρια ιστιοπλόος.

Στο πλευρό της Νατάσας Λάππα βρίσκονται η Allwyn Κύπρου, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation και #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, τα προγράμματα «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού. Την υποστηρίζουν η η Coral Cyprus (πρατήρια Shell) και το εστιατόριο MATA Limassol.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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