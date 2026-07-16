Ο μετρημένος Λιασής κι αυτό που έχει ανάγκη ο ΑΠΟΕΛ

Ο τίτλος «Μετρημένος ο Λιασής» αποτυπώνει το πνεύμα της ανακοίνωσης του επενδυτικού σχήματος που ενδιαφέρεται να αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ. Η πλευρά της ECM επιλέγει τον δρόμο του ρεαλισμού και της σοβαρότητας και βέβαια δεν πουλάει οπαδισμό.

Αντίθετα, μιλά με τη γλώσσα της αλήθειας, της νομικής ορθότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Αναγνωρίζει τις οικονομικές πιέσεις και την ανάγκη για χρόνο και στέλνει το μήνυμα για απόλυτα σωστούς ελέγχους. Είναι η στάση ενός τεχνοκράτη επενδυτή που ζυγίζει κάθε τι πριν την τελική συμφωνία.

Ασχέτως της κατάληξης των διαπραγματεύσεων, το δεδομένο είναι ότι η πλευρά του Σάββα Λιασή δείχνει πολύ σοβαρό, επαγγελματικό και υπεύθυνο πρόσωπο.

Αν επιτευχθεί συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή, ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να περάσει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο λειτουργίας, χτισμένο σε στέρεες βάσεις. Κάτι που έχει μεγάλη ανάγκη…