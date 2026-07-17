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Οριστική εξέλιξη με Μακρή

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστική εξέλιξη με Μακρή

Είχε παρθεί εδώ και μέρες η απόφαση

Ο Αντρέας Μακρής ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την ΑΕΛ, καθώς δεν υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία.

Το νεότερο που προκύπτει είναι πως οι δύο πλευρές βρήκαν την χρυσή τομή για να χωρίσουν τους… δρόμους τους κι έτσι αναμένεται μόνο το σχετικό φιρμάνι.

Ο Κύπριος επιθετικός βρισκόταν στους γαλαζοκίτρινους για τέσσερα χρόνια (δεσμευόταν με συμβόλαιο και τη νέα περίοδο). Με την ΑΕΛ κατέγραψε 150 συμμετοχές, σκόραρε 29 γκολ και μοίρασε άλλα 10.

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