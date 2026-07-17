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Ολυμπιακός-Φορτούνα Σιτάρντ: Τρίτο φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός-Φορτούνα Σιτάρντ: Τρίτο φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους

Για τους ερυθρόλευκους

Τρίτο φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν απόψε (19:30) τη Φορτούνα Σιτάρντ, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν στην Ολλανδία και στο Βλάαρντινγκεν.

Έχοντας μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να δουλεύουν στα… κόκκινα, με στόχο τους να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, στις αρχές του Αυγούστου και στα προκριματικά του Champions League. Μάλιστα, λιγότερες από 24 ώρες μετά από την ολοκλήρωση του αποψινού φιλικού, θα ακολουθήσει η πιο απαιτητική αναμέτρηση με τον Άγιαξ (18/7, 16:30), ενώ στη συνέχεια η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει Αντβέρπ (24/7) και Άλκμααρ (25/7).

Στα δύο πρώτα του φιλικά, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 με ανατροπή την πολωνική Ράκοβ, ενώ πριν από μία εβδομάδα έμεινε στο ισόπαλο 1-1 με τη βέλγικη Λέουβεν. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» θα έχει και απόψε την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη και στα μεταγραφικά, εκεί όπου οι Πειραιώτες… τρέχουν για να ενισχύσουν το ρόστερ τους το συντομότερο δυνατό!

Όσον αφορά τις απουσίες, ο Ελ Κααμπί δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στην προετοιμασία, ο Κλέιτον δεν είναι διαθέσιμος λόγω του τραυματισμού που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Λέουβεν, ενώ Ρέτσος και Μουζακίτης συνεχίζουν να προπονούνται ατομικά, μην έχοντας ξεπεράσει τις ενοχλήσεις από τις οποίες ταλαιπωρούνται.

Από την άλλη, η Φορτούνα Σιτάρντ θα αγωνιστεί και φέτος στην κορυφαία κατηγορία της Ολλανδίας, ενώ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν έχοντας τερματίσει στην 11η θέση. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της, έχοντας να δώσει μόνο ένα ακόμα φιλικό, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της.

 

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