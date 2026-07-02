Μέουρερ, ως εδώ ήταν...

Δεν θα φοράει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και τη νέα χρονιά ο Μέουρερ.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βραζιλιάνος μετά το τέλος του δανεισμού στην Κοριτίμπα, θα αποχωρήσει από τους γαλαζοκιτρίνους για να επιστρέψει στην ομάδα όπου ανήκει μέχρι το 2027.

Όπως μεταδίδουν δημοσιεύματα στην πατρίδα του, για την ώρα δεν είναι δεδομένο κατά πόσον θα δοθεί ξανά δανεικός ή θα μείνει στο ρόστερ της Κοριτίμπας.

Με τα γαλαζοκίτρινα ο 24χρονος είχε παίξει σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος (δύο γκολ, μία ασίστ) και τρία κυπέλλου (ένα γκολ, μία ασίστ).