Πάει αλλού και ο Ματίας Τομάς

Άλλος ένας ποδοσφαιριστής της περσινής χρονιάς στον ΑΠΟΕΛ δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον Αρχάγγελο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με αναφορές στο εξωτερικό, ο Ματίας Τομάς, μετά το τέλος του δανεισμού του, θα βγάλει την γαλαζοκίτρινη φανέλα και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό, ο 25χρονος Ουρουγουανός θα παίξει στο Μεξικό και τη Πουέμπλα.

Στον έναν χρόνο που έπαιξε δανεικός από τον ελβετική Τουν στον ΑΠΟΕΛ, ο Τομάς ήταν από τους... καλούς του περσινού ρόστερ. Σε 34 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε τέσσερα γκολ και έξι ασίστ, ενώ σε τέσσερα ματς κυπέλλου σκόραρε τρία γκολ και έδωσε δύο ασίστ.

Θυμίζουμε ότι από το εξωτερικό γνωστοποιήθηκε και η εξέλιξη με τον Μέουρερ (διαβάστε ΕΔΩ).