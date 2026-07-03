Μαρτίνεθ: «Οφσάιντ το γκολ της Κροατίας-Γι’ αυτό έκανα αλλαγή τον Ρονάλντο»

Η τεχνολογία, με το τσιπ στην μπάλα, έδειξε πως το γκολ της Κροατίας έπρεπε να ακυρωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, όπως δήλωσε ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, μετά την πρόκριση της ομάδας του στους «16».

«Αυτό είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα όπου η τεχνολογία βοηθάει το παιχνίδι, επειδή ήταν οφσάιντ. Δεν υπάρχει υποκειμενική γνώμη. Δεν είναι θέμα γνώμης, είναι οφσάιντ! Γιατί; Το τσιπ στην μπάλα έδειξε ότι υπήρξε πρώτα η επαφή του Ματάνοβιτς, μετά η επαφή του Ρενάτο Βέιγκα... Οι αποφάσεις και η τεχνολογία σήμερα, νομίζω ότι ήταν όλες σωστές», ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός.

Όσο για τον λόγο που επέλεξε να αντικαταστήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο; «Το πρώτο ημίχρονο ήταν το καλύτερο πρώτο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μας, όσον αφορά την ένταση, τη δομή και την επιθυμία να ελέγξουμε το παιχνίδι απέναντι σε έναν κυρίαρχο αντίπαλο. Μας έλειπε μόνο ένα γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια διαφορετική ιστορία. Το πρώτο ήταν όταν σκόραρε η Κροατία, και χρησιμοποιήσαμε τους παίκτες που είχαμε. Ο Γκονσάλο Ράμος είναι παίκτης που προσθέτει πάντα αξία όταν μπαίνει. Πήραμε μεγάλο ρίσκο με δύο επιθετικούς, αλλά μετά χρειαστήκαμε έναν επιπλέον μέσο, οπότε βγάλαμε τον Κριστιάνο», είπε.