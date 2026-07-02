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Η πρώτη ΑΠΟΕΛίστικη πόζα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πρώτη ΑΠΟΕΛίστικη πόζα!

Πάει για ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συμφωνία

Με τον ΑΠΟΕΛ να μετράει αντίστροφα για την έναρξη των προπονήσεων για τη νέα χρονιά, σιγά-σιγά όλοι οι παίκτες θα μαζευτούν Αρχάγγελο.

Ένας από αυτούς ο νεοφερμένος Δημήτρης Λημνιός, ο οποίος έφθασε στην Κύπρο με την ομάδα της Λευκωσίας να τον καλωσορίζει στην Κύπρο με σχετική ανάρτηση.

Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

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