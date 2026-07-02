Έκλεισε και τυπικά στη Νασιονάλ ο Γαβριήλ

Έκλεισε και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του Σταύρου Γαβριήλ στη Νασιονάλ, όπως προκύπτει και από σχετική φωτογραφία που δημοσίευσε ο μάνατζερ του παίκτη, Κώστας Μόντης.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής βρέθηκε από τις αρχές της εβδομάδας στην Πορτογαλία, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον πήγαν όλα καλά, φόρεσε και τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο 24χρονος άσος είχε βρεθεί στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ για επιστροφή όμως προτίμησε να παραμείνει στο εξωτερικό, δεχόμενος το συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων (σ.σ. τόσο του έδιναν και οι γαλαζοκίτρινοι) από τους Πορτογάλους.

Έτσι, παραμένει στο εξωτερικό και μετά τα 2,5 χρόνια στο Βέλγιο και τη Ζούλτεμ Βάρεγκεμ.