Μια ανανέωση… ελπίδας!

Κακά τα ψέματα… Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον ΑΠΟΕΛ εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης και της αναμονής για τις εξελίξεις με τον επενδυτή, αρκετοί ήταν αυτοί που πίστευαν ότι οι γαλαζοκίτρινοι θα κατάφερναν να κρατήσουν τον Κωνσταντίνο Λαΐφη. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Κύπριος αμυντικός είχε ενώπιόν του καλές επιλογές για να συνεχίσει την καριέρα του. Ίσως, μάλιστα, και πολλοί φίλοι της ομάδας της Λευκωσίας να μην πίστευαν ότι θα φοράει το περιβραχιόνιο και τη νέα χρονιά ο Λαΐφης. Κι όμως, ο διεθνής αμυντικός όχι απλά παραμένει στον Αρχάγγελο και την ερχόμενη χρονιά, αλλά με το αναθεωρημένο του συμβόλαιο θα βρίσκεται εκεί μέχρι το 2029. Μία ανανέωση γεμάτη ελπίδα για τον ΑΠΟΕΛ και απόδειξη ότι, παρά τα προβλήματα, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του νησιού.

«Η απόφαση για την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Κωνσταντίνο αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας, της προσφοράς, του επαγγελματισμού και της ικανότητάς του να αποτελέσει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για την ομάδα μας τα επόμενα χρόνια» αναφέρθηκε στην επίσημη ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ και συμπληρωνόταν: «Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, με τη συνέπεια, το ήθος και την αγωνιστική του παρουσία, αποτελεί πρότυπο για κάθε Κύπριο ποδοσφαιριστή και εκφράζει τις αξίες που πρεσβεύει ο ΑΠΟΕΛ».

Έτσι, λοιπόν, ο Λαΐφης αναμένεται να παίξει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια που θα καταβάλουν οι γαλαζοκίτρινοι για να παρουσιάσουν ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να επιστρέψουν σε μια πρωταγωνιστική πορεία, διεκδικώντας ξανά διακρίσεις και επιτυχίες.