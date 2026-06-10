Φαβορί... για μία διαφορετική εμπειρία!

Μετά από δύο χρόνια στον Λεβαδειακό, όπου επιτέλεσε σπουδαίο έργο, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι έτοιμος να επιστρέψει στο κυπριακό πρωτάθλημα, όπου θήτευσε τις χρονιές 2011 και 2012 σε Ολυμπιακό και Εθνικό, όντας το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είχαν απευθείας συζητήσεις με τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων, γεγονός που έφερε και ενόχληση στην ομάδα της Βοιωτίας, από την πλευρά της οποίας υποστηρίζεται ότι υπήρχε προφορική συμφωνία για να επεκταθεί η μεταξύ τους συνεργασία. Εφόσον τελεσφορήσουν οι προσπάθειες για να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ του συγκροτήματος της Λευκωσίας και του 54χρονου τεχνικού, τότε για τον ίδιο θα είναι η πρώτη απόπειρα να κοουτσάρει ομάδα που θεωρείται διαχρονικά εκ των πρωταγωνιστριών.

Προέρχεται φυσικά από μία εντυπωσιακή χρονιά, όπου διεκδίκησε μέχρι το τέλος ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως εν τέλει περιορίστηκε στην 6η θέση, στο πιο ιστορικό πλασάρισμα του Λεβαδειακού. Πέραν αυτής της εμπειρίας, εργάστηκε σε Ξάνθη, Καβάλα, Παναχαϊκή, Ηρακλή, ΟΦΗ, Απόλλωνα Σμύρνης και Χανιά. Είχε περάσει επίσης ως υπηρεσιακός από την Εθνική Ελλάδας, για δύο φιλικά παιχνίδια τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024 (με Γερμανία και Μάλτα), μετά το διαζύγιο με τον Γκουστάβο Πογέτ και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.