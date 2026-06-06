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Τριανταφυλλίδης: «Δεν κατάλαβαν ότι ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους - Κοιμάστε τα βράδια;»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τριανταφυλλίδης: «Δεν κατάλαβαν ότι ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους - Κοιμάστε τα βράδια;»

Με μακροσκελή του ανάρτηση στα ΜΚΔ ο πρώην πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Κρις Τριανταφυλλίδης αναφέρεται στη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα Σάββα Λιασή που παρουσιάστηκε στη γενική συνέλευση τονίζοντας πως οι αγνοί ΑΠΟΕΛίστες που παρευρέθηκαν δεν κατάλαβαν ότι με την οριστικοποίηση της συμφωνίας η ομάδα παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους.

Τονίζει, πάντως, ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα δεν υπάρχει άλλη επιλογή και ότι η ύπαρξη του ΑΠΟΕΛ επιβάλλει την αποδοχή της οδυνηρής αυτής λύσης, ενώ αναφέρεται στις ευθύνες όσων οδήγησαν την ομάδα σε αυτό το σημείο, διερωτούμενος εάν κοιμούνται τα βράδια.

Η ανάρτηση του Τριανταφυλλίδη:

Φεύγοντας από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδοσφαιρο κυριαρχούσαν στο μυαλό μου τα πιο κάτω:

Ευτυχώς που οι περισσότεροι που παρευρέθηκαν ( αγνοί Αποελίστες μέχρι και το τελευταίο) με το τρόπο που παρουσιάστηκε το τι συμφωνήθηκε μέχρι τώρα ( χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν επίτηδες κάπως περίπλοκοι νομικοί όροι του Εταιρικού Δικαίου αντί απλή γλώσσα) δεν κατάλαβαν ότι με την επερχόμενη συμφωνία, αν καταλήξει βέβαια, ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους αφού αυτοί θα έχουν ως ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ιδιοκτήτες των μετοχών που θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ( τις μετοχές Α ) τη τύχη του ΑΠΟΕΛ στα χέρια τους.

ΚΑΝΕΝΑΣ Αποελίστας δεν θα έχει το δικαίωμα να παίρνει οποιαδήποτε απόφαση για τον ΑΠΟΕΛ. Και λέω ευτυχώς διότι θα διακατέχοντο από μια διαπίστωση και δυο έντονα συναισθήματα όπως και εγώ.

Η διαπίστωση είναι ότι ΔΕΝ έχουμε δυστυχώς επιλογή άλλη μπροστά μας.Η ύπαρξη του ΑΠΟΕΛ επιβάλει την αποδοχή και υποστήριξη αυτής της λύσης όσο οδυνηρή και αν είναι ( εκτός βέβαια και- το εύχομαι- αν βρεθεί άμεσα άλλη λύση).

Τα συναισθήματα: Τεράστια λύπη για τη μοίρα του ΑΠΟΕΛ και μάλιστα στα 100 χρόνια από την ίδρυση του. Τραγική κατάντια. Τεράστιος θυμός για εκείνους που οδήγησαν τον ΑΠΟΕΛ σε μια τέτοια κατάσταση ώστε η ύπαρξη του να καταλήξει να εξαρτάται από λύση όπως συτη που περιέγραψα πιο πάνω. Θυμός που δεν στρέφεται μόνο εναντίο ενός αλλά όλων όσων το διοικουσσν αυτά τα τελευταία 13 χρόνια. Και μάλιστα κοσμούν ακόμη κάποιοι τις καρέκλες της διοίκησης και νομίζουν ότι ξεπλένουν την ευθύνη τους- που είναι ασηκωτη- με ωραίες ατάκες όπως «πλήρη διαφάνεια για όλα», « αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί» κτλ.

Έμπρακτα κύριοι που παρά τα πιο πάνω διοικάτε ακόμη πως αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη ;; Στα λόγια είναι εύκολο. Στη πράξεις όμως ;; Είναι ασηκωτο το βάρος της ευθύνης σας κύριοι. Οδηγητε τις χιλιάδες αγνούς ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ στην οδυνηρή ανάγκη να αποφασίσουν το ξεπούλημα του ΑΠΟΕΛ σε ξένους και μάλιστα χωρίς να έχουν άλλη επιλογή.

Κοιμάστε τα βραδυά ;;; Διερωτώμαι.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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