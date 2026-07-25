Προχωρά για τον Έντρικ η Ρόμα

Μία από τις βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες της Ρόμα αποτελεί ο Έντρικ, με τις συζητήσεις για τη μετακίνησή του στην Ιταλία να παρουσιάζουν πρόοδο. Οι «τζαλορόσι» εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού με τη μορφή δανεισμού, προκειμένου να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης τους.

Ο νεαρός άσος αναζητά σταθερό χρόνο συμμετοχής, καθώς ο ανταγωνισμός στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει έντονος. Την περασμένη περίοδο είχε παραχωρηθεί για έξι μήνες στη Λιόν, όπου βρήκε περισσότερο χώρο, ανέκτησε την αυτοπεποίθησή του και πρόσφερε γκολ και ασίστ.

Μετά την επιστροφή του στη Μαδρίτη, τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Ο Ζοσέ Μουρίνιο καλείται να αποφασίσει εάν θα τον διατηρήσει ως εναλλακτική επιλογή πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ ή εάν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί ως δανεικός σε άλλη ομάδα.

Η Ρόμα έχει τοποθετήσει τον Έντρικ ψηλά στη λίστα της και πιέζει για να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι θεωρεί ότι ο Βραζιλιάνος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της νέας επιθετικής γραμμής που σχεδιάζει, με τις επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές να εξελίσσονται θετικά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προτιμά έναν απλό δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, καθώς δεν εξετάζει την οριστική παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Οι Μαδριλένοι εξακολουθούν να πιστεύουν στις δυνατότητές του και επιθυμούν να του προσφέρουν μία γεμάτη σεζόν, προτού τον εντάξουν ξανά στο αγωνιστικό τους πλάνο.

Οριστική συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, καθώς η τελική απόφαση εξαρτάται από τον Μουρίνιο. Για τον Έντρικ, πάντως, προτεραιότητα παραμένει η συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, σε μία καθοριστική περίοδο για την εξέλιξη της καριέρας του.