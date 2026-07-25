Για να εμπεδώσει τη φιλοσοφία του

Φουλάρει σε πολωνικό έδαφος η Ανόρθωση καθώς από σήμερα το σκηνικό μεταφέρεται στο Binkowski. Εκεί το συγκρότημα του Νέστορ Ελ Μαέστρο θα παραμείνει μέχρι τις 3 Αυγούστου και είναι μία κρίσιμη περίοδος αφού ο Σέρβος τεχνικός θα προσπαθήσει να εμπεδώσει τη φιλοσοφία του στους παίκτες. Αύριο είναι προγραμματισμένο και το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την Κρακοβία, ενώ θα γίνουν ακόμη δύο.

Στις 29 Ιουλίου με αντίπαλο τη Σταλ και στις 2 Αυγούστου με τον Ατρόμητο.

Στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται 33 παίκτες. Αυτοί είναι: Κ. Παναγή, Κάρλστρεμ, Α. Καραμανώλης, Μπέργκστρομ, Κίκο, Τόσιτς, Φουρτάδο, Τάντι, Σέτιν, Κ. Σεργίου, Κ. Αρτυματάς, Αμποάγκι, Δημ. Τζουλίου, Στ. Χαραλάμπους, Φαν Νιφ, Μίντεντορπ, Α. Χρυσοστόμου, Ντιόν, Μ. Ηλία, Κις, Σόσα, Ντα Κρουζ, Λόπες, Ε. Χαραλάμπους, Στ. Παναγή, Δημ. Αγγελή, Μ. Φουκαρής, Θ. Καλογήρου, Α. Αβραάμ, Χαρ. Μιχάλας, Χαρ. Τράγκολας, Σ. Παναγή, Φ. Λύτρας.