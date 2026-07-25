Πήγε αποφασισμένος στη Γεωργία ο Απόλλωνας για να παίξει απέναντι στην Ντίλα Γκόρι. Και ήταν κάτι που φάνηκε με το που πάτησε το... γρασίδι. Η επιστροφή του στην Ευρώπη συνοδεύτηκε από ένα αποτέλεσμα που η αλήθεια είναι πως ξεπέρασε τις προσδοκίες που υπήρχαν, μιας και είχε τις αναποδιές της η λεμεσιανή ομάδα στην προετοιμασία. Το 0-4 όχι μόνο δίνει από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση, αλλά δίνει και μεγάλη ώθηση ενόψει της πιο απαιτητικής συνέχειας. Γιατί, όποια και αν είναι η αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό του Conference, θα απαιτηθεί υπέρβαση. Πάντως, η Γιουνιβερσιτατέα Κλουζ «είδε στα μάτια» την Μπραν και το 2-2, αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς. Eίναι υποχρεωμένη λοιπόν να περιμένει τον επαναληπτικό η λεμεσιανή ομάδα, για να δει πού θα... πάει.

Σίγουρα υπάρχει ευφορία, όμως δεν πρέπει να παρασυρθεί. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και το γνωρίζει πολύ καλά ο Ερνάν Λοσάδα, που είδε πάντως την άμυνά του να κρατά ξανά το μηδέν παθητικό. Σε τέσσερα φιλικά και ένα επίσημο, δεν έχει παραβιαστεί η εστία.

«Βράχος» και... σερβιτόρος

Από τους παίκτες που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στο πρώτο φετινό ραντεβού του Απόλλωνα ήταν ο Λεωνίδας Κονομής. Ο Κύπριος μέσος που κλήθηκε να παίξει δίπλα από τον Κβίντα στο κέντρο της άμυνας, ήταν «βράχος» αλλά και... σερβιτόρος. Από δικές του προσπάθειες προήλθαν το γκολ του Mπράντον Τόμας, με το οποίο βρέθηκε μπροστά στο σκορ ο Απόλλωνας και το 4ο, με το οποίο πέτυχε το παρθενικό του ο Άλεν Όζμπολτ. Ο Σλοβένος μέσα σε λίγα λεπτά έδειξε εκτελεστική δεινότητα και αυτό φέρνει ικανοποίηση στην τεχνική ηγεσία. Θα είναι ακόμη πιο έτοιμος στη ρεβάνς, όπως και ο αμυντικός Αϊβού που αποκτήθηκε πρόσφατα, ενώ στην εξίσωση θα μπει ξανά και ο Γκάρι Ροντρίγκες.

Sold out για δύο λόγους

H ρεβάνς με την Ντίλα Γκόρι θα γίνει την Τρίτη (28/07, 20:00) και αναμένεται πως ο κόσμος του Απόλλωνα θα δώσει βροντερό παρών. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ευφορία από την τεσσάρα και δεύτερο γιατί θα είναι ένα ιστορικό ματς. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό που θα δώσει η λεμεσιανή ομάδα στο «Αλφαμέγα» ενώ πάει καιρός να παίξει στη Λεμεσό, καθώς το τελευταίο ήταν τον Αύγουστο του 2010. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 δικαιούνται δωρεάν είσοδο στον αγώνα.