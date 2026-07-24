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Άμεσα βρήκε το νέο 10άρι ο ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Άμεσα βρήκε το νέο 10άρι ο ΑΠΟΕΛ!

Όχι μόνο βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαράκ ο ΑΠΟΕΛ, αλλά τον ανακοίνωσε κιόλας!

Μετά την εξέλιξη με τον Αντονίν Μπαράκ, που τελικά δεν θα φορέσει τα γαλαζοκίτρινα (διαβάστε ΕΔΩ), στον ΑΠΟΕΛ προχώρησαν σε άλλες περιπτώσεις σχετικά με τον παίκτη που θα αγωνίζεται ως δεκάρι.

Οι γαλαζοκίτρινοι προϊδέασαν με σχετικό βίντεο (διαβάστε ΕΔΩ) για την επερχόμενη μεταγραφή και εν τέλει πρόκειται για ένα παίκτη, το όνομα του οποίου έπαιξε στο ρεπορτάζ της ομάδας της Λευκωσίας από την αρχή του καλοκαιριού.

Ο λόγος για τον Φίλιπ Τζούρισιτς, που μετά από μία τριετία στον Παναθηναϊκό, ήταν ελεύθερος για να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πριν από τον Παναθηναϊκό, ο γεννημένος στο Ομπρένοβατς, Σέρβος μέσος, είχε κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Ραντνίσκι Ομπρένοβατς. Το 2010 τον πήρε η ολλανδική Χέρενφεϊν και το 2013 πήγε στην Μπενφίκα. Ακολούθως έπαιξε ως δανεικός σε Μάιντς, Σαουθάμπτον, Αντερλεχτ κι ακολούθησε η Σαμπντόρια.Το 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Μπενεβέντο, απ’ όπου τον έκανε δικό της η Σασουόλο το καλοκαίρι του 2018. Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στη Σαμπντόρια.

 

H ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή Filip Đuričić.Ο Filip Đuričić (30/01/1992) αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος.

Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις Heerenveen, Benfica, Mainz 05, Southampton, Anderlecht, Sampdoria, Sassuolo και Παναθηναϊκό, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 450 επίσημες συμμετοχές, με απολογισμό 66 γκολ και 63 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, κατέγραψε περισσότερες από 40 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας.

Ο Filip Đuričić θα συναντήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία εκεί όπου θα περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Σε περίπτωση επιτυχίας θα ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία. 

 

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