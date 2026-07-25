Τραμπ κατά Λεμπρόν Τζέιμς: «Ίσως είναι ρατσιστής»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λεμπρόν Τζέιμς πως θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμά τον Μάικλ Τζόρνταν ή τον «βασιλιά» ως GOAT του μπάσκετ.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι φίλος μου. Παίζω γκολφ μαζί του. Είναι πολύ καλό παιδί. Και για τον Λεμπρόν... ίσως να είναι ρατσιστής, ή ίσως απλώς να μην του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Αλλά εμένα μου αρέσουν μόνο οι άνθρωποι που με συμπαθούν. Οπότε, επιλέγω δαγκωτό τον Μάικλ Τζόρνταν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ έχει ταχθεί ανοιχτά κατά του Τραμπ και υπέρ όλων των πολιτικών του αντιπάλων στις εκλογές των τελευταίων ετών, από την Χίλαρι Κλίντον και τον Τζο Μπάιντεν, μέχρι την Κάμαλα Χάρις.

Trump: "Maybe LeBron is a racist. But maybe he doesn't like Trump. I don't know. I only like people that like me, so I would say Michael Jordan all the way." pic.twitter.com/57WNqHWSHH — Aaron Rupar (@atrupar) July 24, 2026

Πηγή: sport-fm.gr