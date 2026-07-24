ΑΠΟΕΛ και Μπαράκ συμφώνησαν ότι δεν θα συνεργαστούν

Δεν θα φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ τελικά ο Αντονίν Μπαράκ όπως ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με τους γαλαζοκιτρίνους η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών που συμφώνησαν στην εξέλιξη αυτή.

Η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι δεν θα προχωρήσει σε τελική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Antonin Barak.

Παρά την καταρχήν συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών, έπειτα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, κρίθηκε από κοινού ότι η μη κατάληξη σε τελική συμφωνία αποτελεί την πλέον αμοιβαία επωφελή εξέλιξη.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταγραφής δεν θα προχωρήσει.

Ευχαριστούμε τον Antonin Barak για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία που επέδειξε κατά τη διάρκεια των επαφών μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία».