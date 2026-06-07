ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαντά στον Λιασή ο Κρις: «Η διαφορά είναι ότι εγώ τολμώ να τα πω»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απαντά στον Λιασή ο Κρις: «Η διαφορά είναι ότι εγώ τολμώ να τα πω»

Ο γνωστός νομικός και πρώην πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Κρις Τριανταφυλλίδης με νέα του ανάρτηση απαντά σε αυτήν του Σάββα Λιασή ο οποίος αντέδρασε στην αρχική ανάρτηση του πρώτου.

Δείτε επίσης:

Τριανταφυλλίδης: «Δεν κατάλαβαν ότι ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους - Κοιμάστε τα βράδια;»

Η «απάντηση» του Σάββα Λιασή στον Τριανταφυλλίδη

Ο Τριανταφυλλίδης αναφέρει ότι ο λόγος που απαντά είναι ότι σέβεται τις προσπάθειες του Λιασή να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ και τονίζει πως παρότι δεν τον ευχαριστεί η προδιαγραφόμενη λύση, την υποστηρίζει, ενώ σημειώνει πως η διαφορά του ιδίου είναι ότι τολμά να πει αυτά που άλλοι σκέφτονται αλλά δεν τολμούν να πουν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Αγαπητέ Σάββα Λιασή

Στο Χ πολύ σπάνια απαντώ.

Το κάνω στη περίπτωση σου σεβόμενος τις προσπάθειες να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ.

Σεβόμενος ότι είσαι και εσύ Αποελίστας.

Διάβασε προσεκτικά τι έγραψα.

Ο σχεδιασμός στον οποίο συμμετέχεις είναι η μόνη λύση που έχουμε - τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μπροστά μας- για να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ από τη καταστροφή όπου τον οδήγησαν κάποιοι που στη μεγάλη πλειοψηφία τους συνεχίζουν να διοικούν την Εταιρεία και συζητάς μαζί τους.

Δεν με ευχαριστεί ότι τις μετοχές που θα περνούν τις αποφάσεις ( μετοχές Α )θα τις έχουν αποκλειστικά ξένοι ή τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών θα τις έχουν ξένοι.

Αυτοί βάζουν τα χρήματα φίλε φυσικό αυτοί θα αποφασίζουν.

Δεν σημαίνει ότι πρέπει να με ευχαριστεί αλλά το ξαναείπα.

Θα ΥΠΟΣΗΡΙΞΩ αυτή τη λύση.

Η διαφορά μαζί μου κ Λιασή είναι ότι εγώ τολμώ να πω εκείνα που πολλοί δεν τολμούν να πουν αλλά τα σκέφτονται.

Για μένα ΠΑΝΤΑ προέχει ο ΑΠΟΕΛ και αν χρειάζεσε ….πιστοποιητικά να σου στείλω τα αήττητα νταπλ στο ποδόσφαιρο -δεν υπάρχει προηγούμενο- και τη καλαθόσφαιρα τη περίοδο 1995-1996.

Ή αν προτιμάς ρώτα τους Νίκο Συρίμη και Άγγελο Γρηγοριάδη της σχετικής Επιτροπής που διαπραγματεύεται για εμένα και γενικότερα τη σχέση της οικογένειας Τριανταφυλλίδη με τον ΑΠΟΕΛ από τη δεκαετία του 1960.

( ο Άγγελος Γρηγοριάδης είχα τη τιμή να ήταν και στο Διοικητικό μου Συμβούλιο τη περίοδο που σου ανέφερα πιο πάνω).

Επαναλαμβάνω:

Θα είμαι ΔΙΠΛΑ σου στη προσπάθεια να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ μας.

Και μια παράκληση:

Επειδή απάντησες με το Κυπριακό σου Διαβατήριο ( για το οποίο ποτέ δεν αμφέβαλα όπως δεν αμφιβάλω ότι δεν είσαι ο μέτοχος ή τουλάχιστον μόνο εκείνος με τις μετοχές που θα αποφασίζουν τη τύχη του ΑΠΟΕΛ) όταν με τη βοήθεια του Θεού καταλήξει το Fund σε συμφωνία για να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ δημοσίευσε σε παρακαλώ τα εξώφυλλα των διαβατηρίων όλων των μελών του Fund επενδυτών για να ξέρουν όλοι οι Αποελίστες σε ποια εθνικότητας ανθρώπων να είναι….ευγνώμονες για το ότι ο ΑΠΟΕΛ μας δεν έπεσε μέσα στον γκρεμό που ευρίσκεται μπροστά μας ελέω κάποιων.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτό θα πει στήριξη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η τραγική συγκυρία για τρεις μορφές της Λίβερπουλ

Απόψεις

|

Category image

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Πορτογαλία στα τεστ για το Παγκόσμιο

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η Γερμανία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Μουντιάλ με νίκη κόντρα στις ΗΠΑ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Φιλική νίκη με... δάκρυα για τη Βραζιλία, τραυματίστηκε βασικός ενόψει Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ζβέρεφ-Κομπόλι: Το Roland Garros ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο βασιλιά

Τένις

|

Category image

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (07/06)

TV

|

Category image

Απαντά στον Λιασή ο Κρις: «Η διαφορά είναι ότι εγώ τολμώ να τα πω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ελλάδα-Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φέρνει Ζήση Βρύζα για Αθλητικό Διευθυντή ο ΑΠΟΕΛ – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σκόλα: «Το NBA Europe θα αντικαταστήσει τη EuroLeague»

NBA

|

Category image

Επεισόδια, τραυματισμός αστυνομικού και 26 συλλήψεις μετά τη δεύτερη νίκη των Νικς στους τελικούς του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Παταγώδης αποτυχία για τη Ρεάλ: Πρώτη φορά χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ από το 2010!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα εποχή στον ΠΑΟΚ: Λέο Μάτος και Βιεϊρίνια αναλαμβάνουν τα ηνία!

Ελλάδα

|

Category image

Η «απάντηση» του Σάββα Λιασή στον Τριανταφυλλίδη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη